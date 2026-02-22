Melli: «Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri non deve commettere…»

Il giornalista Franco Melli ha analizzato ai microfoni di “Radio Radio” la sfida tra Cagliari e Lazio all’Unipol Domus. Le sue parole

Il post-partita di Cagliari–Lazio è un concentrato di tensioni e malumori. Il pareggio per 0-0 maturato all’Unipol Domus nella 26ª giornata di Serie A non ha solo frenato la corsa in classifica dei biancocelesti, ma ha sollevato un polverone mediatico sulla gestione tecnica di Maurizio Sarri. La prestazione della squadra, apparsa priva di mordente, è finita nel mirino della critica sportiva per una manovra giudicata troppo prevedibile.

La dura critica alla Lazio di Sarri

Intervenendo a Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha analizzato così la prestazione della formazione biancoceleste:

«Non so se essere più arrabbiato o desolato… Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri, basta con questo palleggio lento e inutile!»