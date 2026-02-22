Connect with us

Hanno Detto

Melli: «Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri non deve commettere…»

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo934477 e1770748267897
Db Torino 08/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Il giornalista Franco Melli ha analizzato ai microfoni di “Radio Radio” la sfida tra Cagliari e Lazio all’Unipol Domus. Le sue parole

Il post-partita di CagliariLazio è un concentrato di tensioni e malumori. Il pareggio per 0-0 maturato all’Unipol Domus nella 26ª giornata di Serie A non ha solo frenato la corsa in classifica dei biancocelesti, ma ha sollevato un polverone mediatico sulla gestione tecnica di Maurizio Sarri. La prestazione della squadra, apparsa priva di mordente, è finita nel mirino della critica sportiva per una manovra giudicata troppo prevedibile.

Ultimissime Lazio LIVE: la moviola del match con il Cagliari! Le novità su Rovella e molto altro

La dura critica alla Lazio di Sarri

Intervenendo a Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha analizzato così la prestazione della formazione biancoceleste:

«Non so se essere più arrabbiato o desolato… Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri, basta con questo palleggio lento e inutile!»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×