Hanno Detto
Melli: «Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri non deve commettere…»
Il giornalista Franco Melli ha analizzato ai microfoni di “Radio Radio” la sfida tra Cagliari e Lazio all’Unipol Domus. Le sue parole
Il post-partita di Cagliari–Lazio è un concentrato di tensioni e malumori. Il pareggio per 0-0 maturato all’Unipol Domus nella 26ª giornata di Serie A non ha solo frenato la corsa in classifica dei biancocelesti, ma ha sollevato un polverone mediatico sulla gestione tecnica di Maurizio Sarri. La prestazione della squadra, apparsa priva di mordente, è finita nel mirino della critica sportiva per una manovra giudicata troppo prevedibile.
Ultimissime Lazio LIVE: la moviola del match con il Cagliari! Le novità su Rovella e molto altro
La dura critica alla Lazio di Sarri
Intervenendo a Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha analizzato così la prestazione della formazione biancoceleste:
«Non so se essere più arrabbiato o desolato… Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri, basta con questo palleggio lento e inutile!»
News
Zaccagni non incide, ma dà tutto per 85 minuti! Sarri non può farne a meno
Mattia Zaccagni deve ritrovare la condizione ottimale come visto nella partita di ieri con i Cagliari: l’attaccante della Lazio al...
Cagliari Lazio, record stagionale di pareggi per la formazione di Sarri! I numeri
Cagliari Lazio, la formazione di Maurizio Sarri ha raggiunto un record stagionale di pareggi in questo campionato di Serie A...
Infortunio Pedro, almeno un mese di stop per l’attaccante: i dettagli
Infortunio Pedro, l’attaccante spagnolo dovrà stare fermo per almeno un mese dopo il problema rimediato durante la gara con il...