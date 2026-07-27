Terremoto Esposito! La Lazio può riprovarci per l’attaccante del Cagliari

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, potrebbe lasciare la Sardegna a breve! La Lazio l’ha seguito a giugno e può fare un nuovo tentativo

La situazione di Sebastiano Esposito agita il calciomercato del Cagliari. La società rossoblù e l’attaccante classe 2002 non avrebbero ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo del contratto, facendo emergere uno scenario che potrebbe modificare profondamente le strategie del club sardo.

Il giocatore, diventato un elemento particolarmente importante nell’organico allenato da Fabio Pisacane, vorrebbe vedere riconosciuto il proprio nuovo status attraverso un adeguamento dell’ingaggio e un prolungamento fino al 2032. Le distanze tra le parti, però, non sarebbero state colmate e il mancato accordo rischia di favorire l’inserimento delle società interessate.

Tra queste ci sarebbe anche la Lazio, che aveva seguito il profilo dell’ex Inter durante le prime fasi del mercato estivo. La concorrenza, tuttavia, non manca: anche Atalanta e Como avrebbero inserito Esposito tra i possibili obiettivi per rinforzare il proprio reparto offensivo.

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Il rinnovo di Esposito entra in una fase delicata

Il nodo principale riguarda le condizioni del nuovo contratto. Esposito chiederebbe un accordo con scadenza fissata al 2032, accompagnato da un aumento dell’attuale stipendio. Una richiesta legata al peso crescente assunto dall’attaccante all’interno della rosa rossoblù.

La volontà del Cagliari sarà decisiva per comprendere se esistano ancora i margini per arrivare a una fumata bianca. La società dovrà valutare la sostenibilità dell’operazione e, allo stesso tempo, evitare che l’incertezza si trasformi in una rottura definitiva.

La fase di stallo potrebbe riportare concretamente in corsa la Lazio. Il club biancoceleste aveva già mostrato interesse per il classe 2002 all’inizio della sessione estiva e potrebbe tornare a valutare la situazione qualora arrivassero segnali di apertura alla cessione.

Esposito rappresenterebbe un profilo interessante per duttilità, qualità tecnica e capacità di giocare sia vicino a una prima punta sia in una posizione più arretrata. Caratteristiche che lo rendono appetibile per diverse squadre del massimo campionato.

Anche Atalanta e Como sulle tracce dell’attaccante

Oltre alla Lazio, anche Atalanta e Como starebbero seguendo l’evoluzione della vicenda. La presenza di più pretendenti potrebbe rafforzare la posizione del Cagliari, soprattutto nel caso in cui la società decidesse di ascoltare eventuali proposte.

Il presidente Tommaso Giulini, però, avrebbe già fissato una valutazione molto alta. Il club rossoblù non intenderebbe infatti prendere in considerazione offerte inferiori ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per privarsi di uno dei giocatori più importanti della squadra.

Le prossime settimane saranno decisive. Da una parte resta la possibilità di riaprire il dialogo per il prolungamento, dall’altra cresce il rischio di una vera asta di mercato. Lazio, Atalanta e Como osservano, mentre il Cagliari è chiamato a decidere se blindare definitivamente il suo attaccante oppure aprire alla cessione per almeno 20 milioni di euro.