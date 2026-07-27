Espí si allontana sempre di più dalla Lazio! L’Hull City vuole anticipare la concorrenza

Carlos Espì è uno dei nomi che ruotano attorno alla Lazio, ma la clausola sta complicando i piani del d.s. Fabiani. Ora l’Hull City prova l’inserimento

Il futuro di Carlos Espí sembra essere sempre più lontano dal Levante, ma difficilmente la prossima destinazione dell’attaccante sarà la Lazio. Il classe 2005 è considerato uno dei giovani più interessanti del calcio spagnolo e le sue qualità hanno attirato l’attenzione di numerose società europee. Il principale ostacolo, tuttavia, è rappresentato dalla clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore.

Secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà, il Levante non avrebbe intenzione di trattare al ribasso la valutazione del proprio talento. Una posizione molto rigida che complica inevitabilmente i piani dei club interessati, soprattutto di quelli costretti a rispettare determinati limiti economici durante la sessione estiva come i biancocelesti!

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli, Fabbian, Cancellieri, le parole di Gattuso e sulla vittoria in amichevole

La Lazio era stata accostata a Espí, ma le condizioni dell’operazione rendono la pista particolarmente difficile. Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe cresciuto l’interesse delle società inglesi, con l’Hull City pronto a muovere passi concreti per provare ad anticipare la concorrenza.

La clausola di Espí frena Fabiani

La valutazione fissata dal Levante rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per la Lazio. Il club spagnolo può contare su una clausola da 25 milioni di euro e non sembrerebbe disposto a concedere sconti o a discutere formule differenti.

Per la società biancoceleste, chiamata a muoversi sul mercato rispettando precisi paletti economici, sarebbe complicato stanziare una cifra così elevata senza precedenti cessioni. Carlos Espí possiede indiscutibili margini di crescita, ma si tratterebbe comunque di un investimento molto importante per un giocatore che deve ancora completare il proprio percorso di maturazione.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani dovrà quindi valutare soluzioni maggiormente sostenibili, evitando operazioni capaci di limitare gli interventi necessari negli altri reparti.

L’Hull City accelera per Carlos Espí

A cambiare ulteriormente lo scenario è stato l’inserimento dell’Hull City. La società inglese avrebbe compiuto passi importanti nelle ultime ore per assicurarsi il giovane centravanti spagnolo, sfruttando la maggiore disponibilità economic.

L’interesse dei club della Premier League e dell’area inglese può fare la differenza, soprattutto davanti alla richiesta rigida del Levante. Il fascino del calcio britannico, unito alla possibilità di costruire un progetto tecnico intorno al classe 2005, potrebbe spingere Espí verso una nuova esperienza lontano dalla Spagna.

Anche il Bologna si allontana da Carlos Espí

Tra le società italiane interessate al giocatore c’era stato anche il Bologna. Il club emiliano aveva valutato il profilo di Espí, considerandolo un possibile investimento per il presente e il futuro dell’attacco.

Anche in questo caso, però, l’effetto prodotto dall’interesse inglese sembra aver modificato gli equilibri. La capacità economica delle società britanniche rende più difficile la concorrenza per le squadre di Serie A, soprattutto quando la trattativa parte da una valutazione di 25 milioni di euro.

L’accostamento alla Lazio aveva alimentato un iniziale ottimismo, ma le reali condizioni economiche dell’affare hanno rapidamente raffreddato la pista. Carlos Espí resta un attaccante dotato di qualità importanti, ma la clausola fissata dal Levante e la crescente concorrenza inglese rendono il suo possibile arrivo nella Capitale estremamente complicato. Salvo cambiamenti nella posizione del club spagnolo, la Lazio sarà probabilmente costretta a rivolgere la propria attenzione verso profili più accessibili.