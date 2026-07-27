Accelerata per Markmann! La Lazio conta di trovare l’intesa, ballano due milioni

Noah Markmann si sta progressivamente avvicinando a diventare un nuovo acquisto! La Lazio tenta di ridurre le distanze con il Nordsjælland

La Lazio vuole provare a chiudere nel corso della settimana la trattativa per Noah Markmann, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Nordsjælland. Il direttore sportivo Angelo Fabiani continua a lavorare sul giovane danese, individuato come un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro del reparto arretrato biancoceleste.

Tra domanda e offerta rimane ancora una distanza economica. Il club danese avrebbe fissato la valutazione del giocatore intorno ai 7 milioni di euro, bonus compresi, mentre la proposta della società capitolina sarebbe arrivata a circa 5 milioni di euro con l’aggiunta di ulteriori bonus.

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La richiesta del Nordsjælland viene considerata significativa, soprattutto tenendo conto dell’età del difensore e del contratto in scadenza nel 2027. La volontà della Lazio, tuttavia, sembra essere quella di proseguire il dialogo per trovare una soluzione capace di soddisfare entrambe le società.

Fabiani punta alla chiusura per Markmann

Fabiani vorrebbe imprimere un’accelerazione concreta all’operazione già nei prossimi giorni. La differenza tra le parti non appare impossibile da colmare, anche se la Lazio non sembra intenzionata ad avvicinarsi senza condizioni alla valutazione iniziale presentata dal club danese.

Una possibile intesa potrebbe essere costruita attraverso una parte fissa più contenuta e una serie di bonus legati al rendimento del calciatore, alle presenze o agli obiettivi raggiunti dalla squadra. Saranno però i prossimi contatti a stabilire se esistono realmente i margini per arrivare alla fumata bianca.

Il Nordsjælland, dal canto suo, non si opporrebbe alla partenza del classe 2007. Questo elemento potrebbe favorire il lavoro della dirigenza biancoceleste e rendere la trattativa più semplice rispetto ad altre operazioni nelle quali il club proprietario del cartellino non vuole privarsi del giocatore.

Markmann, la mancata convocazione può essere un segnale

A rendere ancora più interessante la situazione è stata l’assenza di Markmann nella lista dei convocati per l’esordio in campionato del Nordsjælland. Ufficialmente il difensore non è stato impiegato a causa di alcuni fastidi fisici.

Non è possibile confermare che la mancata convocazione sia direttamente collegata alla trattativa con la Lazio. La sua assenza, però, arriva in una fase nella quale i contatti tra i due club potrebbero intensificarsi e può essere interpretata come un elemento da seguire con attenzione.

La trattativa è entrata in una fase delicata. La Lazio ha presentato la propria proposta, mentre il Nordsjælland ha indicato la cifra necessaria per liberare Markmann. Ora servirà un ultimo sforzo per ridurre la distanza di circa 2 milioni di euro.

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