Mediaset, l'annuncio SHOCK di una giornalista: «Ho un tumore al seno...»

Mediaset, la giornalista annuncia sui social di avere un bruttissimo male e che ora dovrà sottoporti ad un intervento

In un post social, l’ex conduttrice del Tg4 Gaia Padovan ha esposto un duro e toccante annuncio riguardo le sue condizioni di salute, rivelando di avere un tumore al seno

PAROLE – La malattia è una questione molto intima ma ho scelto di condividerla per dirvi la cosa più importante: la prevenzione vi salva la vita. Ti diranno che milioni di persone attraversano questo incubo e che molti ce la fanno, ti diranno che sei una donna fortissima, che lo sei sempre stata. Ma tu sarai devastata. Scioccata. Incredula

Il tumore al seno è ancora oggi la prima causa di morte oncologica nella popolazione femminile. Giochi a dadi con la vita, ne sei consapevole ed è il panico. Ma un po’ alla volta metabolizzi e smetti di domandarti perché proprio io con due bimbi splendidi e tante vite da vivere. Ma si va avanti, un passo alla volta, un giorno alla volta

Ieri ho affrontato la prima chemioterapia, la temuta “rossa”. Stavo male, malissimo. Mi sentivo avvelenata. Ho provato a resistere col caschetto che ghiaccia la testa a 3 gradi, tentativo per salvare i capelli, ma niente, non ci sono riuscita. Mi sono detta chissenefrega. Li perderemo, saremo meravigliose comunque, metterò la parrucca rosa che a Mediaset non mi pareva il caso, ricresceranno più belli e forti di prima