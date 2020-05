Serie A, Medel: «Non ritengo corretto assegnare lo Scudetto a tavolino»

Il difensore del Bologna non crede sia giusto assegnare lo Scudetto a tavolino, secondo lui la Serie A deve continuare

Gary Medel è attualmente un difensore del Bologna agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Proprio contro gli emiliani la Lazio ha giocato la sua ultima partita prima dello stop, vincendo in casa per 2-0.

In quell’occasione il Pitbull non ha giocato, come altre partite, ma vorrebbe continuare la stagione lo stesso. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport riguardo la Serie A e la possibilità che il titolo venga aggiudicato senza giocare:«Il campionato? La classifica è corta, non ritengo corretto assegnare comunque lo Scudetto. Noi potremmo lottare per andare in Europa».