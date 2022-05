Mbappè rimane al PSG, Tebas furioso con Al Khelaifi: «Sei come la Superlega»

Caso Mbappé, Tebas furioso con Al-Khelaifi: «Pericoloso come la Superlega». Lo sfogo del presidente della Liga

Dopo il clamoroso dietrofront di Mbappé, deciso a rinnovare col PSG ignorando il pre-accordo raggiunto col Real Madrid, il presidente della Liga Javier Tebas si è sfogato così su Twitter attaccando direttamente Nasser Al-Khelaifi.

Le sue parole al veleno: «Quello che farà il PSG rinnovando Mbappé con grandi somme di denaro (a sapere dove e come le paga) dopo aver avuto perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e avere un monte ingaggi da più di 600 milioni di euro, è un INSULTO per il calcio. Al-Khelafi è pericoloso quanto la Superlega».