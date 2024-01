Mazzarri sulla Supercoppa: «Il mercato non incide, penso solo a domani e se andrà bene a quella dopo». Le parole del tecnico

Giornata di vigilia in casa Napoli. La squadra di Mazzarri domani, giovedì 18 gennaio, scenderà in campo contro la Fiorentina per la prima semifinale della Supercoppa. Come di consueto il tecnico degli azzurri ha fatto il punto nella conferenza stampa della vigilia.

PAROLE– «Il mercato non incide, penso solo a domani e se andrà bene a quella dopo. Sono abituato così da sempre, cerco anche di inculcare questa mentalità ai ragazzi. Noi veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una partita che dia convinzione ai ragazzi, che riporti la serenità che avevano pochi mesi fa ».