Mazza giudica la Lazio: «Con il Venezia la partita è andata in modo storto ma stasera con l’Inter mi aspetto questa cosa»

Mazza, il giornalista esprime il suo parere sulla partita di sabato pomeriggio della Lazio al Penzo e si proietta sulla gara di questa sera

Intervenuto ai microfoni di Radiosei alla luce della partita di sabato del Penzo e di quella di stasera con l’Inter di Coppa Italia, il giornalista Mauro Mazza esamina la prestazione della Lazio con il Venezia esprimendosi anche su cosa si aspetta contro i nerazzurri.

PRESTAZIONE – A Venezia è iniziato un ciclo decisivo. Iniziato con un passo falso. Questa deconcentrazione iniziata e mantenuta per tutta la gara è un campanello d’allarme. Gara nata male, proseguita in modo storto e poteva finire anche peggio

INTER – Il 6-0 con l’Inter è rimasta come una spina di pesce nella gola. L’Inter non è uno squadrone imbattibile in questo momento. Mi chiedo se avessimo sbagliato meno approcci e se il VAR avesse sbagliato meno con noi, dove sarebbe la Lazio? Pensiamo a domani, poi penseremo all’Europa League e al Milan

CHAMPIONS – Lazio tra le prime quattro? Se mi chiedi di rinunciare a Coppa Italia ed Europa League dico di no. Domenica prossima il Milan lo puoi battere, così come il Viktoria Plzen. Se devo scegliere la strada per arrivarci punto all’Europa League. Diversamente me la gioco in tutte le competizioni