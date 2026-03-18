Mazza: «La gara con il Milan è stata vissuta come una tappa di oasi dentro un percorso nel deserto! Su Lotito…»

Mauro Mazza è intervenuto ai microfoni di Radiosei in merito all’attualità in casa Lazio! La sua analisi fa riflettere assai: le parole

Intervenuto in collegamento ai microfoni Radiosei, Mauro Mazza si è espresso in relazione alla situazione in casa Lazio, ripartendo dalla vittoria contro il Milan e allargando poi il discorso al futuro del club e del presidente Claudio Lotito! E’ stato sottolineato come il successo dell’Olimpico abbia riportato entusiasmo, ma anche come restino aperte riflessioni più profonde sul domani della società biancoceleste e sulla necessità di aprire una nuova fase! Di seguito trovate la sua analisi:

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GARA MILAN – «La gara con il Milan è stata vissuta come una tappa di oasi dentro un lungo percorso nel deserto. Poi, però, bisogna riprendere il viaggio, perché non si può rimanere per sempre nel deserto con la voglia di acqua! Sono d’accordo con chi dice siamo all’ultimo tratto di strada della presidenza Lotito! Il tema è quanto durerà, ma deve iniziare un’altra storia».

CONSAPEVOLEZZA – «Credo che questa consapevolezza sia di tutto l’ambiente biancoceleste, a cominciare dal presidente. Se lui avesse voluto, per davvero, iniziare un ulteriore capitolo, avrebbe dovuto iniziare a scrivere una nuova prima pagina! Non dovrebbe lasciarsi andare ad atteggiamenti di conferma della sua spigolosità ed incapacità di dialogo e confronto. C’è un distacco completo ed in questo ultimo tratto di strada, in cui credo sia giusto disertare lo stadio, arriverà il momento che il tema della cessione e di questo nuovo capitolo deve aprirsi».

LOTITO – «Ho in mente due cose. La prima è che deve essere lui a dire ‘ho capito, devo cedere’; la seconda in cui saremo noi tifosi a dover sapere se c’è qualcuno che abbia intenzione di manifestarsi! Necessitiamo di capire presto se c’è la certezza che c’è qualcuno pronto a subentrare, a manifestarsi pubblicamente. Abbiamo bisogno di sapere che c’è una successione pronta e, a quel punto, chi si propone deve avere la certezza che la tifoseria è tutta con questo nuovo che avanza».

ATTUALITA’ – «Per ora, nell’immediato, riprende la camminata nel deserto. C’è necessità di qualcuno di legittimato che ci metta la faccia! Da quel momento in poi, la resistenza sarebbe più complicata. La politica deve prendere atto che questa storia è finita ed intervenire sulla persona per far capire che non c’è più margine per un recupero che neanche lui vuole sperimentare. Se il dialogo che si vuole instaurare è rimuovere la scritta ‘Libertà’, beh allora meglio far finta di non conoscerci».