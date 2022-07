Maximiano-Vicario, il duello per la porta è servito: la situazione

In casa Lazio resiste il ballottaggio Maximiano-Vicario per la porta: prossime ore decisive per arrivare alla soluzione del rebus

La Lazio deve ancora scegliere il proprio portiere titolare. Come riferisce Il Messaggero, accantonata la pista Carnesecchi per le alte richieste dell’Atalanta, resta aperto il ballottaggio tra Maximiano e Vicario, entrambi graditi a Sarri.

Il Granada ha aperto al prestito dell’estremo difensore ma vorrebbe l’obbligo di riscatto con la Lazio che spinge per il diritto e punta sulla forte volontà del calciatore di sbarcare a Formello. Per quanto riguarda Vicario, la Lazio non vorrebbe andare oltre i 12 milioni e per questo si sta cercando di limare le posizioni dell’Empoli che ne chiede almeno 15. Sarri aspetta il proprio numero 1: sono ore decisive.