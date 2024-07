Max Pisu a Juventusnews24: «EUROPEI? L’unica cosa da salvare è il gol di ZACCAGNI»

Le parole di Max Pisu, comico e tifoso della Juve, in esclusiva a Juventusnews24: «Lotta Scudetto? Solo l’Inter non ha cambiato»

Max Pisu ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole, in particolare sulla lotta Scudetto e sul flop Azzurro agli Europei.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa Juve in ottica lotta Scudetto? La vedi in seconda fila rispetto alle concorrenti?

«Alla fine hanno cambiato tutti, Milan, Napoli e anche noi. Le pretendenti più o meno sono sempre queste, le altre squadre come ad esempio la Roma le vedo ancora più indietro. Partiamo tutti dietro all’Inter, ma tutti allo stesso livello».

Chiudiamo con una domanda sul flop dell’Italia all’Europeo: cosa non ha funzionato e come si può ripartire secondo te dopo questa delusione?

«Io credo sia stato abbastanza inspiegabile quello che è successo. Ho visto una squadra scarica emotivamente e troppo scarica a livello fisico, perchè gli altri andavano al doppio o addirittura al triplo di noi. Non c’è stata un’idea di gioco, da salvare c’è pochissimo al di là del gol di Zaccagni davvero niente di buono. Può ripartire però tranquillamente, bisogna credere in questo progetto perchè, per quanto se ne dica, non siamo inferiori a squadre come la Svizzera».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A MAX PISU SU JUVENTUSNEWS24.COM