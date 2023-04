Sarri a Sky: «Abbiamo una cilindrata diversa rispetto all'Inter, Immobile...»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato la sconfitta della sua squadra nella sfida di oggi contro l’Inter

Intervenuto a Sky nel post-partita di Inter-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Nel momento più importante siamo diventati arrendevoli. Abbiamo preso un gol in maniera morbida, perdendo un pallone che non si poteva perdere. Non mi è piaciuta quella fase di partita, quando l’Inter ci ha urlato addosso siamo diventati arrendevoli. Fino al 20′ del secondo tempo non è stato così. Siamo calati non tanto sotto l’aspetto fisico, ma su quello dell’arrendevolezza».

CONTRACCOLPO PSICOLOGICO – «Ho avuto la sensazione che l’Inter avesse un’altra cilindrata rispetto a noi. L’Inter ha fatto brutto percorso in un certo periodo, ma in questo momento decisivo ha avuto un cambiamento. Parlo di cilindrata, noi siamo la squadra che corre di più. Devo fare il meccanico in certi momenti. Per un tratto lungo di partita ho visto la Lazio dentro la gara. Abbiamo sfiorato il raddoppio a fine primo tempo, sbagliato anche alcuni contropiedi. Ma dobbiamo anche rimanere lucidi, perché se a inizio anno ci avessero detto che avremo avuto questa posizione in classifica a questo punto, saremmo stati tutti contenti».

GOL GOSENS – «Avevamo tempo di risalire, potevamo stare molto più dentro e dare modo a Marusic di esser molto più lungo. La difesa è stata sottoposta a troppe letture oggi e per cui ci stava di sbagliarle alcune. Eravamo continuamente esposti».

CAMBIO IMMOBILE – «Chiaro che non era al massimo, sta crescendo, si sta allenando ma non è ancora al top. La squadra era in sofferenza e ho pensato più a un giocatore di palleggio per poter un po’ allentare la pressione».