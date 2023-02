Sarri a Lazio Style Channel: «Immobile liberato dal gol col Cluj, oggi…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la gara contro la Salernitana

PARTITA – «Siamo venuti qui nel momento meno indicato. Il cambio di allenatore da motivazione all’ambiente soprattutto con un allenatore di caratura internazionale come Sousa. Questo in una piazza come questa ha scatenato entusiasmo, c’era il rischio di trovarsi in una ambiente ostile. C’era bisogno di una prestazione che dopo venti minuti gli facesse capire che la partita la facevamo noi. La gara l’abbiamo sempre comandata noi, come ho detto alla fine del primo tempo ai ragazzi se abbiamo la forza di proseguire con questa intensità la partita viene dalla nostra parte per forza ed effettivamente poi è andata così».

CONOSCENZE – «Questa è una squadra insieme da diversi mesi, l’esperienza da campo per andare contro i vari moduli la squadra ce l’ha, noi avevamo l’incognita di come potevano giocare loro ma la certezza di come avremmo giocato noi. I ragazzi hanno mostrato grande maturità, mi sembra che dal punto di vista tattico abbiamo fatto una buona gara. Qui il terreno è di alto livello e ci permette di esprimerci ancor meglio».

VECINO – «I loro due trequartisti ci hanno lasciano spazi per sugli esterni quindi ho chiesto di giocare palla dentro, palla fuori perché i nostri difensori esterni potevano trovare un paio di secondi per trovare tranquillità. Cambio modulo dopo l’uscita di Vecino? All’inizio li ho cambiati io, poi ho pensato di riportare tutto all’origine perché Luis Alberto aveva il comando delle operazioni sul centro sinistra e infatti ha continuato a fare benissimo».

IMMOBILE – «Sapevo che il ritorno al gol lo avrebbe liberato, negli ultimi giorni lo avevo visto in grande crescita e la rete di giovedì lo ha liberato dal punto di vista mentale, oggi ha fatto una doppietta e una prestazione seria».

RITORNO COL CLUJ – «Vediamo le condizioni dopo questa gara, speriamo che l’infortunio di Pedro non sia niente di grave. Poi vediamo di recuperare Milinkovic nei prossimi giorni e faremo la conta per la gara di giovedì».