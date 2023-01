Sarri a Lazio Style Channel: «Prestazione di grandissimo livello ma il calendario è complicato»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste al termine della gara contro il Milan

Le sue parole:

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una prestazione di livello però sinceramente la squadra da quattro partite si sta esprimendo così. Abbiamo commesso il suicidio in sei minuti contro l’Empoli, ma stiamo giocando così da tempo. È una squadra che sta bene in questo momento, bisogna essere equilibrati. Non eravamo la peggiore squadra del campionato dopo Lecce e non siamo la migliore adesso».

CAMBI – «Sono un’arma a doppio taglio, a volte abusarne è peggio che meglio. In certe situazioni fanno comodo, oggi la squadra ha giocato e bene e una volta che il risultato era sicuro bbiamo preservato i diffidati».

CALENDARIO – «Stavamo valutando il calendario proprio ieri, abbiamo un periodo di grande intasamento e tra una decina di giorni sarà impossibile concedere riposi quindi abbiamo deciso di darli adesso. Mi sembra improtante che di fronte a partite così dispendiose di energie mentali e fisiche, avere un giorno per staccare. Ai giocatori non gliel’ho messa come premio, ma come necessità».