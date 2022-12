Sarri: «Mihajlovic aveva uno spessore umano incredibile, difficile trovare le parole»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato al termine della gara vinta contro l’Hatayspor in amichevole: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha parlato così al termine dell’amichevole tra Hatayspor e Lazio:

MIHAJLOVIC – «Difficile parlare di Mihajlovic, io ho miei ricordi con lui e mi piacerebbe tenerli vivi. Non ci sono parole in queste situazioni. Mi dispiace tantissimo per la sua famiglia ma soprattutto per lui. Il personaggio era un personaggio di uno spessore enorme, io ci ho passato 3-4 giorni insieme e la personalità e l’umanità la vedi subito. Lascia ricordi forti a tutti».

RITIRO – «Sinceramente oggi faccio fatica a parlare di calcio, la squadra ha fatto bene in un momento di carichi di lavoro pesanti. Oggi loro erano più avanti di noi quindi sono abbastanza soddisfatto. C’è da limare qualche errore difensivo ma va bene così. I ragazzi dal primo dicembre ad oggi hanno fatto un grande lavoro, grande applicazione e grande entusiasmo che mi hanno trasportato. Questo mi dà più soddisfazione dell’aspetto tecnico. Con questa vivacità mentale possiamo fare molto bene».