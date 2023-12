Sarri a DAZN: «Luis Alberto in panchina perchè è acciaccato. Gila gioca per questo motivo»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Sono stati in panchina un pò tutti, Luis Alberto non è in grandissima condizione fisica e ora ci può dare di più dalla panchina quando ci sarà un’intensità minore. Gila? Sta facendo bene, Patric è rientrato da una brutta influenza e ha fatto solo uno-due allenamenti. Giusto giochi Mario».