Serie A, Matteo Petrucci: «La sensazione è che la decisione è stata presa»

Il giornalista di Sky Sport si esprime sulla possibilità di rivedere la Serie A in campo nelle prossime settimane

La Serie A è ancora in balia del suo futuro: la FIGC, insieme al Ministro Spadafora, deve ancora trovare un accordo.

Matteo Petrucci ai microfoni di Radiosei ha spiegato il suo parere: «Il Governo parla di spiragli per la ripresa del campionato, ma la sensazione è che la decisione sia stata già presa. Posizione legittima, ma la differenziazione tra diversi sport per la ripresa degli allenamenti individuali non l’ho compresa. Ora la partita si gioca sulla presa di responsabilità della decisione…»