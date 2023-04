Petrucci: «La Lazio non dipende più da Immobile, su Marcos Antonio dico questo»

Matteo Petrucci, inviato di Sky per la Lazio, ha analizzato il momento dei biancocelesti: le sue dichiarazioni a Lazio Style Radio

Ospite a Lazio Style Radio, Matteo Petrucci ha dichiarato:

«Il gol di Marcos Antonio è un segnale molto positivo. Quest’anno ha trovato poco spazio, non so se la rete cambierà qualcosa ma è un giusto premio per il suo lavoro. Credo che alla fine Vecino recupererà per sabato e chissà se Sarri possa pensare ad un centrocampo con Marcos Antonio, Milinkovic e Luis Alberto. Sulle scelte di Sarri non credo ci siano dubbi al netto di infortuni e squalifiche. Il 60% dei gol Felipe li ha segnati da centravanti ma contano molto anche le sensazioni. Lui lo dice che si trova bene in questo ruolo, non è più un ruolo “d’emergenza”. Credo sia un dato interessante anche in ottica del prossimo anno. La Lazio non dipende più da Immobile e questo è un passo avanti rispetto al passato. Con o senza Immobile la Lazio è cambiata».