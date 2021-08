Matteo Dutu convocato dalla Romania Under 17: il comunicato della Lazio

Matteo Dutu, classe 2005, è stato convocato dalla Romania Under 17 per la Syrenka Cup: il comunicato ufficiale della Lazio

Matteo Dutu, difensore classe 2005 del settore giovanile della Lazio, è stato convocato dalla Romania Under 17 per la Syrenka Cup. La comunicazione arriva direttamente dal club biancoceleste:

«Una nuova chiamata per Matteo Dutu. Dopo aver partecipato ad inizio mese al doppio impegno in gara amichevole contro la Macedonia del Nord, il giovane calciatore biancoceleste sarà impegnato nella Syrenka Cup con la selezione pari età della Romania. Dutu, il prossimo 29 agosto, raggiungerà il Buftea Football Center in Romania per poi partecipare alla competizione internazionale dal 1° all’8 settembre».