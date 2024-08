Mattei si SFOGA su Udinese Lazio: «Ci sono tante mosse che NON HO CAPITO. Si salva solo UNA COSA»

Stefano Mattei analizza a modo suo Udinese Lazio, match che ha visto i biancocelesti perdere la prima gara di campionato

Stefano Mattei, ai microfoni di Radiosei, ha così analizzato la sconfitta della Lazio a Udine.

LE PAROLE – «Con l’Udinese è aumentato il livello di difficoltà. Era un test per capire di che Lazio stiamo parlando. Il presidente Lotito ha dichiarato dopo il Venezia che sarebbe stata una Lazio diversa, con un atteggiamento diverso e più reattivo e voglioso, evidentemente c’è molto da lavorare. Contro il Milan crescerà ancor di più il livello dell’avversario. Una nota leggermente positiva è l’impegno che ha messo Castellanos, ma nella sconfitta c’è una buona fetta di responsabilità da addebitare a Baroni. Non capisco l’impiego sulla destra di Noslin, avendo due giocatori di ruolo in panchina. Nella ripresa lo avrei tolto, inserendo Tchaouna o Isaksen. Poi non ho capito a cosa sia servito sostituire Marusic con Hysaj, sarebbe stato più giusto cambiare in modo più drastico inserendo uno come Pedro».