Mattei: «Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto, lo spogliatoio della Lazio è inquieto»

2 ore ago

Stefano Mattei ha rivelato cosa sta succedendo nello spogliatoio della Lazio in questi giorni! La sua rivelazione sulla situazione di Alessio Romagnoli

Stefano Mattei in collegamento con Radio Sei si è espresso relativamente alla incandescente situazione della Lazio! Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni su Alessio Romagnoli, la gestione di Claudio Lotito e la dura sconfitta interna con il Como. Le sue parole:

RETROSCENA RINNOVO ROMAGNOLI – «Da quello che mi risulta, i primi di gennaio l’entourage di Romagnoli ha chiesto di allungare il contratto a 3.5, saldando gli arretrati. La Lazio non ha mai risposto e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ieri Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto; lo spogliatoio è inquieto, c’è aria tesa».

LAZIO TRA COMO, LECCE E GENOA – «I biancocelesti invece contro il Como non li abbiamo visti concentrarti, in più sono stati privati dei pezzi migliori. Pensiamo al clima che ci potrà essere a Lazio-Genoa. Quello che è successo a Lazio-Como alcuni giocatori non l’hanno gradito: la mancanza di piano B, non è piaciuta; si aspettavano indicazioni da Sarri e dalla panchina per trovare soluzioni a gara in corso. C’è un’aria pesante nello spogliatoio tra chi è andato via, chi vorrebbe andare e chi è costretto a rimanere perché non ha offerte».

