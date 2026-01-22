Mattei: «Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto, lo spogliatoio della Lazio è inquieto»

Stefano Mattei ha rivelato cosa sta succedendo nello spogliatoio della Lazio in questi giorni! La sua rivelazione sulla situazione di Alessio Romagnoli

Stefano Mattei in collegamento con Radio Sei si è espresso relativamente alla incandescente situazione della Lazio! Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni su Alessio Romagnoli, la gestione di Claudio Lotito e la dura sconfitta interna con il Como. Le sue parole:

RETROSCENA RINNOVO ROMAGNOLI – «Da quello che mi risulta, i primi di gennaio l’entourage di Romagnoli ha chiesto di allungare il contratto a 3.5, saldando gli arretrati. La Lazio non ha mai risposto e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ieri Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto; lo spogliatoio è inquieto, c’è aria tesa».

LAZIO TRA COMO, LECCE E GENOA – «I biancocelesti invece contro il Como non li abbiamo visti concentrarti, in più sono stati privati dei pezzi migliori. Pensiamo al clima che ci potrà essere a Lazio-Genoa. Quello che è successo a Lazio-Como alcuni giocatori non l’hanno gradito: la mancanza di piano B, non è piaciuta; si aspettavano indicazioni da Sarri e dalla panchina per trovare soluzioni a gara in corso. C’è un’aria pesante nello spogliatoio tra chi è andato via, chi vorrebbe andare e chi è costretto a rimanere perché non ha offerte».

