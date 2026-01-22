Pedullà rivela: «La Lazio su Giovane ha la possibilità di anticipare, ma è alle prese con due cessioni»

Il giornalista Alfredo Pedullà ha svelato degli aggiornamenti in merito alla pista “Giovane”. C’è un piccolo intoppo: le ultime

Il mercato in casa Lazio è in fermento! La pista Giovane è nota già da un po’, ma andrà a concludersi qualcosa in merito? A fornire degli aggiornamenti è stato il noto giornalista Alfredo Pedullà su X nella giornata odierna. Ecco quanto specificato:

«La Lazio su Giovane ha (aveva, avrebbe avuto) la possibilità di anticipare, ma è alle prese con la terza e la quarta cessione. Romagnoli chiede il via libera immediato, Mandas la cessione al Bournemouth».

