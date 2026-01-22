Calciomercato
Pedullà rivela: «La Lazio su Giovane ha la possibilità di anticipare, ma è alle prese con due cessioni»
Il giornalista Alfredo Pedullà ha svelato degli aggiornamenti in merito alla pista “Giovane”. C’è un piccolo intoppo: le ultime
Il mercato in casa Lazio è in fermento! La pista Giovane è nota già da un po’, ma andrà a concludersi qualcosa in merito? A fornire degli aggiornamenti è stato il noto giornalista Alfredo Pedullà su X nella giornata odierna. Ecco quanto specificato:
«La Lazio su Giovane ha (aveva, avrebbe avuto) la possibilità di anticipare, ma è alle prese con la terza e la quarta cessione. Romagnoli chiede il via libera immediato, Mandas la cessione al Bournemouth».
LEGGI ANCHE: Mandas Bournemouth, a un passo dalla cessione! Il club inglese avanza un’ulteriore offerta: le ultime
News
Mercato Lazio, per la difesa spunta il nome di Diogo Leite! Fabiani monitora anche un suo compagno
Mercato Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti sta cercando il giocatore per sostituire Romagnoli: tra le possibilità c’è Diogo Leite...
Verso Lecce Lazio, il new entry Cheddira si prepara a sfidare i biancocelesti! Le ultime
Verso Lecce Lazio, il calciatore Walid Cheddira è un nuovo colpo dei rivali. Di Francesco spera di averlo in occasione...
Verso Lecce Lazio, ecco da chi potrebbe essere formata la coppia di centrali in trasferta. Le ultime
Verso Lecce Lazio, una partita ostica si prospetta sullo sfondo! Da chi sarà formata la coppia di centrali biancoceleste? Cosa...