Connect with us

Calciomercato

Pedullà rivela: «La Lazio su Giovane ha la possibilità di anticipare, ma è alle prese con due cessioni»

Published

59 minuti ago

on

By

Image Photo897365
Mg Verona 20/09/2025 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Giovane

Il giornalista Alfredo Pedullà ha svelato degli aggiornamenti in merito alla pista “Giovane”. C’è un piccolo intoppo: le ultime

Il mercato in casa Lazio è in fermento! La pista Giovane è nota già da un po’, ma andrà a concludersi qualcosa in merito? A fornire degli aggiornamenti è stato il noto giornalista Alfredo Pedullà su X nella giornata odierna. Ecco quanto specificato:

«La Lazio su Giovane ha (aveva, avrebbe avuto) la possibilità di anticipare, ma è alle prese con la terza e la quarta cessione. Romagnoli chiede il via libera immediato, Mandas la cessione al Bournemouth».

LEGGI ANCHE: Mandas Bournemouth, a un passo dalla cessione! Il club inglese avanza un’ulteriore offerta: le ultime

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×