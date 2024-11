Mattei: «Questa volta la Lazio non ha approcciato alla gara con la giusta intensità e cattiveria»

Le parole del giornalista, Stefano Mattei, sulla partita della Lazio contro il Ludogorets

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei della partita di ieri sera tra Lazio e Ludogorets.

PAROLE– «Questa volta la Lazio non ha approcciato come al solito con la giusta intensità e cattiveria. Ha pensato che il Ludogorets avrebbe ceduto, invece il gol non è arrivato. Dopo un’ora la squadra ha cominciato a giocare ai suoi livelli, ma la squadra ha lasciato due punti sul campo che portano rimpianti. Il rigore? Avrebbe potuto vederlo in diretta, non voglio pensare alla malafede, ma di un arbitro scarso e presuntuoso, è il motivo per cui non ha mai diretto una sfida di Champions League ».