Mattei sulla protesta dei tifosi: «Sono coerenti! Una partita non cancella venti anni di…»

Stafano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni sulla scelta dei tifosi della Lazio di continuare ad oltranza la protesta contro Claudio Lotito: le sue parole

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la protesta del tifo organizzato della Lazio e la prossima doppia sfida in Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue parole:

PROTESTA DEI TIFOSI – «Per quanto riguarda la protesta dei tifosi condenserei tutto in una parola: coerenza. Non può essere il risultato estemporaneo a far dimenticare 20 anni di gestione. Il tifoso ha provato in tutti i modi a far capire il disagio, ma la società è stata sorda. E così si è arrivati al gesto estremo, frutto d’amore come dice Sarri» .

DISAGNO ECONOMICO PER LA LAZIO – «Il disagio è anche economico per la società, perché in campionato invece ci sono gli abbonamenti. Abbiamo visto i buoni propositi letti ad inizio presentazione, poi quando è andato a braccio abbiamo notato come ha chiuso la conferenza. Chi ha scritto quel testo aveva la volontà di non andare allo scontro, ma alla fine non è stato così».

COPPA ITALIA – «L’Atalanta probabilmente, almeno all’andata, avrà due assenze pesanti, quella di De Ketelaere e quella di Raspadori; la Lazio deve provare ad ottenere il massimo dai primi 90′ all’Olimpico»