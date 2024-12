Mattei ne è certo: «Il Parma è stato cinico e ha sfruttato gli errori della Lazio che invece è stata veramente sfortunata»

Mattei, il giornalista sportivo analizza la partita della Lazio al Tardini rilasciando a riguardo queste considerazioni: ecco cos ha detto

PAROLE – È stata una partita stregata, la Lazio ha tirato 23 volte, tanti errori e due salvataggi sulla linea. Il Parma ha sfruttato bene gli errori dei biancocelesti e l’ha vinta. Da questa partita emerge che Dia e Tavares sono i giocatori che hanno inciso maggiormente, ieri sono mancati e la Lazio ha sofferto. La coperta a centrocampo è corto, manca un centrocampista, forse due, ce ne sono solo tre per due ruoli. Purtroppo la squadra è anche tanto sfortunata con il VAR, in tutte le occasioni in cui è intervenuto ha sempre dato ragione alla squadra avversaria. Ieri nel gol di Rovella non capisco perché sia stato rivisto un intervento che l’arbitro ha giudicato dal campo, poi Keita sbaglia e perde palla, per cui da lì dovrebbe nascere una nuova azione