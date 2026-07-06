Mattei commenta: «Lotito vive in una realtà parallela e ridimensiona il club»

Stefano Mattei ha commentato le ultime vicende in casa Lazio: dalla gestione di Lotito alle proteste dei tifosi. Le dichiarazioni

Il clima in casa Lazio si fa sempre più incandescente e le ultime vicende extra-sportive non fanno che alimentare la tensione tra la tifoseria e la presidenza. A commentare duramente lo scenario attuale è stato il giornalista Stefano Mattei che, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha analizzato senza filtri l’atteggiamento di Claudio Lotito e le strategie societarie.

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La dura critica a Lotito e il distacco dalla realtà

Al centro della critica c’è la reazione del patron biancoceleste alle recenti contestazioni della piazza e la denuncia per un presunto piano estorsivo ai suoi danni. Mattei ha espresso forte stupore per la gestione della vicenda da parte del senatore di Forza Italia:

«La cosa che mi sorprende è che giovedì scorso c’è stata una manifestazione di piazza incredibile, presenti grandi e bambini, e il presidente ne ha preso così tanto atto che è andato in questura perché secondo lui c’è un piano per estorcergli la Lazio. Lui non si rende conto, per questo la politica deve fare qualcosa. Il presidente vive una realtà parallela. Lui è l’unico che va contromano e pensa di avere ragione. Ormai i tifosi non credono più a niente di ciò che dice questa società visto che spesso e volentieri sia Lotito che Fabiani sono stati smentiti dai fatti».

Il pesante ridimensionamento economico della Lazio

Le contestazioni non riguardano solo la gestione ambientale, ma toccano direttamente le scelte finanziarie del club. Secondo l’analisi del giornalista, la spending review della Lazio è partita da lontano, influenzando pesantemente la competitività della squadra:

«Ingaggi? La Lazio, solo sui sostituti, ha risparmiato 50 milioni, senza pensare chi era in scadenza. Partiamo da Guendouzi, Vecino: il ridimensionamento è iniziato da tempo».

La gestione di Lotito e il futuro tecnico del club

Il ridimensionamento economico, dunque, si riflette inevitabilmente sul valore della rosa a disposizione del tecnico, lasciando presagire una stagione di transizione e forti incognite. L’affondo di Mattei contro la presidenza di Lotito si conclude con una fotografia impietosa del momento attuale:

«Stanno cercando in tutti i modi di incassare e c’è un lento ed inesorabile ridimensionamento tecnico, che segue quello economico».