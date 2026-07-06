Coppola, pista calda per la difesa di Gattuso? Il Brighton può aprire al dialogo

Coppola sarà il profilo più concreto per il reparto arretrato della Lazio? Le novità sulla squadra biancoceleste in vista della prossima stagione

La Lazio continua a lavorare sul mercato per rinforzare la difesa di Gennaro Gattuso e, in questa fase, la pista più percorribile sembra portare a Diego Coppola. Il centrale classe ’03, oggi di proprietà del Brighton, è un nome che la società biancoceleste sta valutando con attenzione per caratteristiche tecniche, prospettiva e margini di crescita.

Rispetto ad altre soluzioni monitorate nelle ultime settimane, quella legata a Coppola appare al momento più praticabile nel breve periodo. Il difensore italiano ha una valutazione di mercato da 18 milioni di euro e un contratto con il club inglese fino al 2030.

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Calciomercato Lazio, fredde le piste Martinez e Chiarodia

Restano invece più fredde le piste che portano ad Arnau Martinez e Fabio Chiarodia. Il primo, laterale destro del Girona, è valutato 10 milioni e ha un contratto fino al 2027. Un profilo interessante, ma oggi non semplice da raggiungere per costi e concorrenza.

Diverso il discorso per Chiarodia, centrale classe 2005 del Borussia Monchengladbach. Il difensore italo-tedesco è valutato 3 milioni e ha un contratto fino al 2028, ma anche in questo caso la pista non sembra essere quella più calda nell’immediato.

Coppola nel mirino ma il nodo delle uscite resta centrale

Per affondare il colpo, però, la Lazio dovrà lavorare anche sulle uscite. Luca Pellegrini e Manuel Lazzari restano due situazioni da monitorare. Il primo, è valutato 3,5 milioni e ha un contratto fino al 2027; il secondo vale 2 milioni e anche lui è legato al club biancoceleste fino al 2027.

Proprio durata dei contratti, ingaggi e fattore anagrafico possono frenare eventuali cessioni. Lazzari, classe 1993, ha ancora mercato ma non rappresenta più un profilo facilmente monetizzabile come in passato. Pellegrini, invece, può interessare anche fuori dall’Italia, ma servirà un’offerta concreta per sbloccare la situazione.

La priorità della Lazio resta costruire una rosa più equilibrata e funzionale alle idee di Gattuso. In questo senso, Coppola rappresenterebbe un innesto giovane ma già strutturato, capace di dare fisicità, prospettiva e alternative nel cuore della difesa.