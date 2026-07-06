Kumbedi, sondaggio esplorativo della Lazio! Ma non sarà facile: Porto e Feyenoord alla finestra

Kumbedi, c’è stato un sondaggio esplorativo della Lazio per il terzino del Wolfsburg! Ma non manca la concorrenza con Porto e Feyenoord

La Lazio accelera sul mercato, ma la strategia del club biancoceleste deve fare i conti con un rigido imperativo: operare a saldo zero. Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta muovendo pedine cruciali sia in entrata che in uscita per ridisegnare la rosa.

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Il piano acquisti della Lazio tra Bayern e Zagabria

In cima ai pensieri della dirigenza ci sono due colpi di grande prospettiva. Il club biancoceleste ha già in mano l’accordo totale con i calciatori Asp Jensen del Bayern Monaco e Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Per sbloccare definitivamente il doppio affare, tuttavia, resta ancora da colmare la distanza economica e definire i dettagli con i rispettivi club di appartenenza.

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Il blocco uscite che frena il mercato della Lazio

Il vero grande ostacolo in questa sessione è rappresentato dalle cessioni. Per finanziare i nuovi innesti, la società biancoceleste ha assoluto bisogno di sfoltire l’organico, ma l’appeal ridotto di alcuni elementi e gli ingaggi pesanti complicano i piani. È il caso emblematico di Luca Pellegrini e Manuel Lazzari: entrambi i difensori sono considerati partenti, ma al momento sulla scrivania di Formello non è pervenuta alcuna offerta concreta.

Colpo Pedraza e la nuova tentazione estera della Lazio

Nonostante i paletti finanziari, dopo aver ufficializzato l’arrivo a parametro zero dell’ex Villarreal Alfonso Pedraza, la Lazio guarda al futuro. È stato effettuato un sondaggio esplorativo per Saël Kumbedi, terzino classe 2005 del Wolfsburg, nel mirino anche di Porto e Feyenoord, entrambe pronte a dare battaglia ai biancocelesti.