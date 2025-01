Mattei: «Vittoria importante su un campo difficile. Hysaj? Può tornare utile. Ecco perché»

Le parole di Stefano Mattei sulla prestazione della Lazio contro il Verona e non solo. Le sue considerazioni

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria della Lazio contro il Verona, ma non solo.

PAROLE– «Una vittoria importante, visto che la Juventus sembra aver trovato il ritmo giusto, è l’avversario da temere per il quarto posto. Vittoria importante su un campo difficile, dove spesso le grandi hanno sofferto, si è vista la Lazio della prima parte di stagione, tranne per i cinque minuti finali del primo tempo dove la squadra ha perso le distanze. Adesso vedremo tra Real Sociedad e Fiorentina se la Lazio ha messo alle spalle il momento buio. Mercato? Ieri Fazzini ha giocato da trequartista, Belahyane non è nemmeno titolare a Verona e Casadei è indecifrabile. Non capisco perché stiano trattando giocatori con caratteristiche che non servono. Hysaj? Può tornare utile. In stagione, quando è stato chiamato in causa, ha giocato meglio di Marusic e Lazzari, potrebbe giocare anche difensore centrale. Baroni è stato molto severo con Pellegrini al momento del suo ingresso in campo, aveva il dito puntato »