Mattei: «La trasferta di Verona è insidiosa. C’è un giocatore che può spaccare la partita, ecco chi è»

Le parole del giornalista, Stefano Mattei, sulla partita tra Verona e Lazio. Le sue considerazioni

Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato del momento di casa Lazio, e dell’imminente trasferta di Verona. Ecco le sue parole

PAROLE- «Non è un momento particolarmente fortunato per la Lazio. Ieri sera ho sentito Inzaghi lamentarsi dell’arbitro, mi ha fatto sorridere. Gli infortuni possono incidere, la trasferta di Verona è insidiosa, è una squadra che va a mille e ha due punte che segnano. C’è un giocatore che può spaccare la partita, che è Zaccagni, se non dovesse esserci bisogna vincerla con il gruppo, ma è la classica partita che può essere vinta anche dalla giocata del singolo. Mi chiedo se la Lazio stia cercando il miglior centrocampista possibile o quello che arriva a condizioni economiche migliori. Belahyane, non credo abbia la struttura fisica ed è il dubbio che ho. Non so chi potrebbe vendere la Lazio per sbloccare l’indice. Basic non ha mercato, ricordo che nella Lazio c’è ancora Andrè Anderson ».