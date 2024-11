Mattei, Lazio: «Siamo solo all’inizio del percorso, ecco cosa mi aspetto nei prossimi impegni»

Le parole di Stefano Mattei alla ripresa del campionato: «Lazio, siamo solo all’inizio del percorso, mi aspetto questo per i prossimi impegni»

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista della fine della sosta nazionali e la ripresa del campionato e i prossimi impegni della Lazio.

«Siamo all’inizio del percorso, solo con un’estrema applicazione si otterranno risultati. Io in questa settimana mi aspetto turnover, perché ci sono Bologna, Ludogorets e Parma in una settimana. Ieri l’Italia ha preso tre gol evitabili da palla inattiva, e forse anche qualche scelta di Spalletti sarebbe stata da rivedere. Rovella e Guendouzi? È l’atteggiamento giusto, ricordiamoci cosa succedeva negli allenamenti della Lazio di Maestrelli, già dagli allenamenti si capiva come sarebbe andata la partita»