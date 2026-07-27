Mattei avverte: «La Lazio non può permettersi un altro campionato anonimo!»

Stefano Mattei analizza l’attuale momento della Lazio, alle prese con una sessione di mercato complicata. Le dichiarazioni

La stagione della Lazio entra nel vivo e le questioni di mercato accendono il dibattito. Durante il suo intervento ai microfoni di RadioSei, il giornalista Stefano Mattei ha tracciato un quadro dettagliato sulle priorità della rosa biancoceleste, evidenziando le carenze d’organico da colmare urgentemente.

Ultimissime Lazio LIVE: dalle le parole di Gattuso ai temi di mercato

Calciomercato Lazio: i tre innesti prioritari

Secondo l’analisi del giornalista, servono tre elementi di spessore per alzare il livello della squadra. Mancano un difensore centrale esperto e veloce, un trequartista di qualità e un attaccante. In difesa, il giovane Markmann vanta un solo anno tra i professionisti, mentre nel reparto avanzato servono garanzie immediate per evitare rischi nel corso della stagione.

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Calciomercato Lazio: la gestione di Dia e Ratkov

I dubbi riguardano anche i singoli. Se Dia non dovesse tornare sui livelli del primo anno, l’assenza di un rifinitore diventerebbe critica. Inoltre, con il tecnico Gattuso a caccia di un centravanti dopo l’era Sarri, il profilo di Ratkov viene visto come un’alternativa e non come un titolare fisso.

Calciomercato Lazio: la necessità di un campionato da protagonisti

L’obiettivo prioritario resta evitare un’altra annata anonima, non consona alle ambizioni della piazza romana. Parallelamente, restano sullo sfondo dinamiche societarie non sempre trasparenti, come il passaggio di Floridi all’Acireale con Palella.

«Sono passati circa dieci giorni e Gattuso è tornato sul problema. Ieri ha detto che manca qualcosa e sappiamo che mancano un centrale, un trequartista ed un attaccante. Mancano quindi tre titolari ed è complicato trovarli con le casse della Lazio. Dietro servono esperienza e velocità, Markmann alle spalle ha un solo anno tra i professionisti. Davanti, o Dia torna quello del primo anno, o manca un trequartista. Se Sarri non lo faceva giocare e Gattuso chiede un attaccante, Ratkov può essere l’alternativa e non il titolare. Durante la conferenza di Reggio Calabria ha detto che la Reggina deve essere leader e non vivacchiare, perché la Lazio non può fare altrettanto? Per me ci sono squadre meno attrezzate della Lazio, ma il problema è che a Roma non puoi permetterti un altro campionato anonimo. Nella Lazio ci sono diverse cose che non si capiscono, vedi Floridi all’Acireale con Palella, presente al Nasdaq. Non c’è mai chiarezza al 100%».