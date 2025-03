Mattei: «Il club ha sempre fatto riferimento all’inizio di »

Le parole del giornalista Stefano Mattei sugli obiettivi della Lazio in questa stagione. La sua considerazione

Le parole di Stefano Mattei a Radiosei sulla Lazio di Baroni.

PAROLE– «Ad inizio stagione, il club ha sempre fatto riferimento all’inizio di un ciclo triennale. Per tanto, l’eventuale qualificazione alla prossima Europa basterebbe per salvaguardare il tecnico da responsabilità. Avrebbe fatto il suo rispetto agli obiettivi estivi. L’eventuale qualificazione alle semifinali di Europa League, poi, sarebbe un valore aggiunto ulteriore, una nota di merito in più per Baroni »

BARONI– Baroni, ho la sensazione che sia più legato a Fabiani che a Lotito. Secondo me, il problema è che Baroni sta facendo troppo il tecnico e poco l’aziendalista. E questo ha incrinato i rapporti. Il fatto di non impiegare giocatori scelti dalla società ha portato il rapporto a raffreddarsi