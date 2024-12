Mattei: «Napoli? Ecco le scelte che farei. Castrovilli non gioca da due anni...»

Stefano Mattei, noto giornalista, ha parlato così della situazione della Lazio e della prossima sfida in Coppa Italia contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato così del prossimo incontro della Lazio contro il Napoli in Coppa Italia:

PAROLE – «Ho sempre denunciato una coperta corta a centrocampo e l’emergenza arriva nel momento più difficile, con Napoli, Inter e Atalanta. Poteva succedere che Rovella prendesse un giallo, così come Vecino potesse farsi male e che Guendouzi, giocandole tutte, non possa essere in forma. Non rischierei Tavares in Coppa Italia, farei un turnover come in Europa League, non schiererei nemmeno Guendouzi e vedrei Dele-Bashiru per capire se in quel ruolo può giocare anche in campionato. Castrovilli? Sono due anni che non gioca, anche dovesse andare in panchina».