Mattei: «Ciclo della Lazio finito! E’ l’unica squadra al mondo a non aver speso un euro…»

Stefano Mattei ha analizzato l’attuale momento della Lazio alla luce di un mercato che stenta a decollare. Le dichiarazioni

Il mercato della Lazio stenta a decollare e la frustrazione dell’ambiente continua a crescere. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha tracciato un quadro decisamente cupo della situazione finanziaria e strategica del club capitolino guidato dal presidente Claudio Lotito.

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Le manovre del mercato della Lazio secondo Stefano Mattei

Analizzando il confronto con le rivali, Mattei ha evidenziato le profonde difficoltà economiche dei biancocelesti: «Le squadre che non avevano fatto mercato fino a 15-20 giorni fa hanno soldi, la Lazio no; poi le altre hanno acquistato mettendo tanti soldi, la Lazio non ha preso nessuno perché, appunto, non li ha. Le altre attendevano e la Lazio è rimasta ferma al palo».

I limiti operativi del mercato della Lazio e le trattative bloccate

Il giornalista ha poi approfondito la formula con cui la società sta provando a muoversi, sottolineando un ridimensionamento degli obiettivi: «La Lazio cerca giocatori in prestito per l’Europa e fissa un riscatto a condizioni impossibili da raggiungere; le casse sono vuote. La Lazio non può garantire nulla. Inizialmente si parlava di tre acquisti da fare, ora del trequartista non se ne parla più. E poi qui ci sono anche sette giocatori in scadenza nel 2027».

L’allarme lanciato a Gattuso sul futuro e sul mercato della Lazio

Infine, Mattei ha rivolto un avvertimento diretto al tecnico Rino Gattuso, chiudendo con un giudizio definitivo sulla gestione societaria: «Gattuso è un uomo vero, ho stima della persona e gli dico di fare attenzione perché alla Lazio gli allenatori aziendalisti non hanno fatto una bella fine. La società scarica sempre sui tecnici le responsabilità dei risultati che non arrivano. Ormai la Lazio di Lotito, come ciclo, è finita, è morta. La Lazio è l’unica società in Italia, ma forse anche nel mondo, che non ha speso un euro perché gli unici due innesti sono arrivati a parametro zero».