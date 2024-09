Mattei: «Il MODULO dell’Italia NON aiuta Zaccagni. Lo vedo BENE in queste occasioni»

Le parole del giornalista di fede laziale Stefano Mattei sull’Italia e sul ruolo di Zaccagni negli Azzurri di Spalletti

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ha commentato la posizione nell’Italia di Zaccagni, capitano della Lazio, e il momento felice degli Azzurri.

ITALIA – «L’Italia contro la Francia ha giocato bene, ma io personalmente sono molto scettico sulla guida della nazionale francese, Didier Deschamps. Spalletti ha dato scacco matto ai transalpini con giocatori normali a dispetto della grande qualità della Francia. Deschamps sta perdendo appuntamenti su appuntamenti avendo a disposizione una delle migliori nazionali al mondo».

ZACCAGNI – «Zaccagni in versione Nazionale? La morale delle sue esclusioni è tattica, l’Italia gioca con il 3-5-2, assetto che non prevede un giocatore esterno offensivo come lui. E’ difficilmente collocabile in questo assetto di gioco. Lui non si discute, è all’altezza ma non gioca per questo motivo. Nel finale di una partita, quando magari devi recuperare e vai solo all’attacco ci può stare di più».