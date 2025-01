Mattei: «Il mercato di gennaio della Lazio è sempre lo stesso da vent’anni, non porta quasi nulla. Su Casadei dico questo»

Le parole di Stefano Mattei sul calciomercato della Lazio e sul futuro di Cesare Casadei. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei, anche Stefano Mattei ha parlato della strategia di mercato di casa Lazio. Ecco le sue parole

PAROLE– «Positivo l’aver confermato il primo posto e l’aver evitato infortuni, negativo aver preso il solito gol nei primi 15′ e le prestazioni di alcuni giocatori. Il mercato di gennaio della Lazio è sempre lo stesso da vent’anni, non porta quasi nulla, Casadei stesso non risolverebbe il problema a centrocampo, non aiuterebbe Guendouzi o Rovella. Cataldi è andato via ad agosto e la Lazio sta ancora cercando il centrocampista, l’Atalanta dopo l’infortunio di Lookman vende Zaniolo e compra Maldini. Bisognerebbe anche capire perché si spendono 18 milioni per Noslin e 8 per Tchaouna. Ho visto Baroni un po’ troppo nervoso, non vorrei sbagliarmi, non credo fosse solo per la partita »