Mattei: «Questa squadra è abbandonata a se stessa come lo»

Le parole di Stefano Mattei sull’andamento della Lazio in questa stagione e in questo ultimo periodo. La sua analisi

Le parole di Stefano Mattei a Radiosei.

PAROLE– «Come sempre per la Lazio, tra marzo ed aprile i nodi vengono al pettine. La Lazio sta andando al di sopra delle proprie possibilità. Mi risulta che negli spogliatoi a fine partita, i giocatori stavano dalla propria parte, il tecnico rilasciava interviste e la società non era presente. Questa squadra è abbandonata a se stessa come lo è sempre stata. Non c’è nessuno che interviene quando le cose vanno male »