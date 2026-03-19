Mattei: «Discutibili i modi di Lotito! Solo la Lazio vive questa realtà»

Stefano Mattei si è espresso in merito al rapporto tra tifoseria della Lazio e Claudio Lotito! La riflessione

Il giornalista Stefano Mattei è stato ospite questa mattina su Radiosei, dove ha analizzato il complesso rapporto tra Claudio Lotito e la tifoseria della Lazio. Secondo Mattei, il legame tra il presidente e i tifosi biancocelesti non è mai stato così intricato come oggi! La sua opinione riflette la tensione crescente e le difficoltà nella comunicazione tra la dirigenza e il popolo laziale, in un momento particolarmente delicato per il club. Trovate la riflessione di sotto:

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PRESIDENZA – «C’è un’altra presidenza che dice certe cose contro squadra, allenatore e, soprattutto, tifosi? Abbiamo sentito dire ‘Qui comando io’, oppure ‘Era una società di reietti prima che arrivassi io’. Questi atteggiamenti non sono accettabili».

LOTITO – «C’è un altro presidente che dice certe cose e, soprattutto, che va contro i tifosi? Credo che Lotito sia l’unico presidente ad andare contro i tifosi, coloro che devono pagare per lo stadio e non avere voce in capitolo. Discutibili sono i modi. Solo la Lazio vive questa realtà. C’è un presidente contro i tifosi».

GIOCATORI – «Diversi giocatori vogliono andare via perché mancano ambizioni, prospettive, voglia di essere competitivi! Quando Lotito dice che alcuni giocatori sono voluti andare via è un’aggravante, non una giustificazione!».