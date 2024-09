Mattei: «La curiosità di vedere Ricci in Nazionale? Strano che Sarri l’avrebbe voluto alla Lazio. Si parla di…». Le parole del giornalista

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista di fede laziale Stefano Mattei, che ha commentato la prossima gara dell’Italia di Spalletti contro la Francia e gli impegni della Lazio. Queste le sue parole

PAROLE– «La curiosità di vedere Ricci in Nazionale? Strano che Sarri l’avrebbe voluto alla Lazio, evidentemente non è così incompetente. Siccome si parla molto di questo centrocampo corto a disposizione di Baroni, vorrei far notare che Rovella negli ultimi anni ha saltato molte gare per problemi fisici. Sperando che questo non avvenga più, resta comunque un ulteriore fattore da considerare. La stagione reale inizierà dopo la sosta per le nazionali. Rispetto alla scorsa stagione, la Lazio ha un punto in più. Ha steccato ad Udine, ma non è partita con l’handicap. Dopo il Verona inizieranno i veri test, dalla doppia trasferta di Firenze e Torino e la gara di Amburgo con la Dinamo. Dopo l’Hellas capiremo la reale dimensione di questa squadra ».