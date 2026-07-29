Mattei: «La Lazio ha venduto i propri gioielli! Cedere Ratkov non è semplice»

Stefano Mattei ha analizzato gli scenari legati al mercato estivo della Lazio! Ecco quanto emerge dalle considerazioni

Sono diversi gli aspetti della campagna acquisti della Lazio finiti sotto la lente d’ingrandimento. Nel suo solito intervento ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha fatto il punto sulle possibili operazioni in entrata e in uscita del club biancoceleste. Il giornalista ha analizzato la situazione di alcuni singoli, soffermandosi sulle strategie della società e sulle scelte che potrebbero caratterizzare la sessione estiva di mercato. Le sue parole hanno offerto diversi spunti di riflessione sul futuro della rosa. Eccole qui sotto:

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RATKOV – «Cedere Ratkov non è un’operazione semplice, perché recuperare la cifra spesa per un calciatore che finora non ha avuto spazio è molto complicato. Una squadra ha bisogno di almeno due centravanti, spesso i club ne hanno anche tre in rosa. L’ipotesi di una sua partenza esiste, ma tra il dire e il fare c’è una grande differenza: la realtà del mercato è molto più complessa».

DIFESA – «In difesa la Lazio dovrà probabilmente considerare Marusic come una possibile alternativa al centro, perché in una squadra con ambizioni importanti lo vedrei più come una soluzione di riserva. Restano poi altre lacune: serve anche un trequartista e ci sono diversi aspetti da sistemare. In mezzo alla difesa oggi ci sono solo Provstgaard e Doekhi, mentre a sinistra Tavares sembra non essere completamente soddisfatto. Anche nella costruzione dal basso manca qualcosa, perché non c’è un portiere particolarmente abile con i piedi».

AMICHEVOLE – «Nell’amichevole la Lazio ha provato il 4-3-3 e nella ripresa il 4-2-3-1. Qualunque modulo venga scelto, emerge una necessità: serve un centrocampista. Nel 4-3-3 manca un interno di qualità, mentre nel 4-2-3-1 manca un trequartista. Al momento le seconde linee della scorsa stagione sono diventate i titolari attuali e questo evidenzia un evidente ridimensionamento tecnico».

MERCATO – «Il mercato oggi è fermo perché la Lazio ha già ceduto i suoi giocatori più importanti. Forse si potrebbe pensare alla cessione di Taylor, ma sarebbe un sacrificio eccessivo. Per caratteristiche, età e ingaggio, molti altri elementi sono difficili da piazzare, perché possono interessare soltanto squadre di fascia medio-bassa che però non riescono a sostenere determinati stipendi. La situazione attuale è che la Lazio fatica ad attirare nuovi giocatori».