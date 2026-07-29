La Lazio valuta la posizione di Romagnoli: reintegro in rosa?

La Lazio valuta la posizione di Alessio Romagnoli: si riflette sul possibile reintrego in rosa. I dettagli

La Lazio si trova improvvisamente ad affrontare una fase di pericoloso stallo nel proprio mercato in entrata. Dopo aver incassato il rifiuto da parte di Markmann, la dirigenza capitolina deve fare i conti con il muro alzato dalla Dinamo Zagabria per Dominguez, per il quale sono già state respinte ben due offerte ufficiali. Di fronte a questa evidente difficoltà di manovra, a Formello prende sempre più forma l’ipotesi di un clamoroso reintegro in rosa di Alessio Romagnoli, una mossa considerata la soluzione più immediata per restituire solidità, qualità ed esperienza alla retroguardia biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: gli aggiornamenti su Fullkrug e Cancellieri! Il rifiuto di Markmann

Il nodo ingaggio e le frizioni attorno a Romagnoli

La via della riconciliazione non appare però del tutto in discesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione di reintegro si scontra con un ingaggio pesante da 5 milioni di euro lordi e con le evidenti tensioni interne al club. Il presidente Claudio Lotito, infatti, non avrebbe affatto gradito il videomessaggio rivolto dal difensore ai tifosi durante le accese proteste dello scorso 2 luglio, un episodio che ha lasciato scorie ancora da smaltire nei rapporti tra le parti.

L’assalto dell’Al-Sadd e il futuro in bilico di Romagnoli

Nonostante le speculazioni su una sua permanenza, il destino del centrale italiano resta fortemente in bilico. Nelle ultimissime ore, infatti, il club qatariota dell’Al-Sadd è tornato a farsi sotto per riaprire i canali della trattativa, proponendo ai capitolini una revisione delle modalità di pagamento per il cartellino. Al momento il club biancoceleste non ha ancora fornito una risposta ufficiale: una strategia che dimostra come la società stia prendendo tempo prezioso per rivalutare con attenzione la complessa situazione legata al futuro di Romagnoli.