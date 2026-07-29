Calciomercato
Aumenta la concorrenza per Esposito! Si registra l’interesse del Bologna
Aumenta la concorrenza per Sebastiano Esposito, obiettivo di mercato della Lazio. L’attaccante è seguito anche dal Bologna
La Lazio continua a guardare con grande interesse alle opportunità per rinforzare il proprio reparto avanzato e il nome di Sebastiano Esposito resta cerchiato in rosso. Nonostante il Cagliari, con il presidente Tommaso Giulini e il ds Pietro Accardi, stia provando a blindare l’attaccante classe 2002 attorno alla questione rinnovo, la concorrenza per assicurarsi il giovane talento si fa sempre più agguerrita.
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Aumenta la concorrenza per Esposito
La corsa al centravanti non sarà semplice per i biancocelesti. Oltre alla Lazio, sul giocatore ci sono da tempo Como, Atalanta e Napoli, oltre ai britannici dell’Hull City. A complicare i piani del club capitolino si è aggiunto un nuovo concorrente: secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, anche il Bologna ha posato gli occhi sul classe 2002.
Gli scenari di mercato e l’alternativa a Esposito
I felsinei potrebbero sfruttare gli eccellenti rapporti con il Cagliari, rinforzati dagli affari Nadir Zortea e Ibrahim Sulemana, per provare a sbaragliare la concorrenza. Per il club biancoceleste si preannuncia uno scontro di mercato aperto, mentre sullo sfondo per gli emiliani rimane viva anche la suggestione che porta a Evan Ferguson, promettente punta classe 2004 del Brighton.
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