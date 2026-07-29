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Arbitro Ascoli Lazio: designato il fischietto dell’amichevole esterna

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Arbitro Pallone Serie A 1 1

Arbitro Ascoli Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito all’amichevole dello stadio Cino e Lillo Del Duca

Domenica 2 agosto, alle ore 20:45, lo stadio Cino e Lillo Del Duca ospiterà l’attesa sfida amichevole tra Ascoli e Lazio. Per l’occasione, la direzione di gara è stata ufficialmente affidata al signor Andrea Zanotti, fischietto appartenente alla sezione arbitrale di Rimini. Di seguito vi riportiamo la designazione completa:

«Andrea Zanotti della sezione di Rimini è l’Arbitro designato per dirigere la gara amichevole Ascoli-Lazio, in programma domenica 2 agosto, alle ore 20:45, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Simone Pistarelli della sezione di Fermo e Matteo Lauri di Gubbio. Quarto Ufficiale Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata».

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