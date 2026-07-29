Nuovo obiettivo nel taccuino del Ds Fabiani! Spunta il nome di Becker dello Schalke

Nuovo nome nel taccuino di Angelo Fabiani: la Lazio piomba su Vitalie Becker dello Schalke

Le strategie di calciomercato della Lazio riservano continue sorprese e virano improvvisamente su obiettivi completamente nuovi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione agonistica. La dirigenza biancoceleste, sempre alla ricerca di profili giovani e di grande prospettiva internazionale capaci di garantire dinamismo e qualità sulla corsia mancina, ha acceso i riflettori su un talento emergente direttamente dal campionato tedesco!

Come rivelato e anticipato dal noto giornalista esperto di trattative Gianluca Di Marzio, il club capitolino sta seguendo con estrema attenzione le prestazioni di Vitalie Becker, esterno sinistro classe 2005 attualmente di proprietà dello Schalke. Un’operazione intrigante che conferma la volontà del club laziale di investire sui giovani di talento per potenziare la squadra sul campo.

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Il profilo di Vitalie Becker monitorato dalla Lazio

Il giovane laterale difensivo e offensivo si è messo in luce nelle giovanili della formazione tedesca grazie a doti atletiche straordinarie e a una notevole spinta lungo la fascia. Le sue caratteristiche tecniche hanno stregato gli osservatori della Lazio, sempre pronti a scandagliare il panorama europeo alla ricerca di occasioni per il futuro. L’interesse concreto testimonia come il club stia valutando attentamente profili di prospettiva capaci di inserirsi perfettamente nei meccanismi tattici, garantendo freschezza e alternative importanti sulle corsie laterali del campo.

Le prossime mosse di mercato della Lazio per Vitalie Becker

La pista che porta al gioiello dello Schalke rappresenta una delle idee più affascinanti nate nelle ultime ore nelle segrete stanze della dirigenza laziale. La concorrenza per assicurarsi il cartellino del classe 2005 non manca, ma la Lazio vuole farsi trovare pronta a sfruttare ogni eventuale spiraglio per anticipare le rivali. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interessamento preliminare si trasformerà in una vera e propria trattativa ufficiale, regalando così un nuovo e interessante tassello per il reparto arretrato e la fascia sinistra.