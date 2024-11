Materazzi giudica la Roma: «E’ la peggior squadra al momento in Italia e Mourinho lo aveva capito»

Materazzi, l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale ha parlato in modo forte della situazione della Roma e l’analizza in maniera netta e chiara

Ai microfoni del podcast Lucky block ha parlato Materazzi, il quale giudica le squadre di serie A soffermandosi in modo particolare sulla Roma, ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – La Roma è la squadra che sta facendo peggio in Italia, José Mourinho se lo aspettava. Possono fare molto di più con la squadra che hanno e credo che i tifosi abbiano ragione a essere molto delusi in questo momento. La scorsa stagione hanno licenziato un manager (Mourinho ndr.) che sa tutto sul calcio e forse aveva già capito prima cosa stava per succedere