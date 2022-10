Marco Materazzi ha parlato a Repubblica di Thiago Motta e di Mihajlovic, suoi due ex compagni di squadra

Marco Materazzi ha parlato a Repubblica di Thiago Motta e Mihajlovic.

THIAGO – «Non è partito bene perché evidentemente la sua squadra ha dei limiti, le responsabilità vanno divise tra chi allena, chi va in campo ma direi anche chi questa squadra l’ha costruita. Lui è uno che per la sua strada, ricordo l’anno scorso prima del Napoli sembrava a un passo dall’esonero poi vinse e svoltò».

SINISA – «Per me è stato un esonero affrettato. Non mi pare che il Bologna abbia fatto male con lui, anzi non hai mai rischiato di retrocedere. I risultati parlano per lui, sapeva sempre dove intervenire, a volte mi sembrava un chirurgo».