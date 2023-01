Bonanni: «Lazio-Milan? Gara fondamentale»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha analizzato la sfida di questa sera contro il Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così di Lazio-Milan:

«Fondamentale per entrambe. Per il Milan per il morale, per la Lazio per coltivare il sogno Champions. Battere il Milan darebbe linfa a tutto l’ambiente. Il Milan ha più bisogno della Lazio di vincere questa partita per tante motivazioni. Sarà una bella partita, difficile, mi aspetto un Milan che parta forte proprio per le motivazioni».