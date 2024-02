Bonanni esalta la Lazio: «Grande prova col Bayern ma ho questo rammarico»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha commentato il successo della squadra di Sarri contro il Bayern in Champions League

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così di Lazio-Bayern Monaco:

PAROLE – «Chi discute Immobile per quello che ha fatto sbaglia. Per quanto riguarda ieri, nell’azione del rigore ha fatto quello che si è sentito di fare. Nella sua caparbietà è riuscito a far guadagnare un calcio di rigore. Le parole di Cataldi sul confronto con Sarri? Sicuramente è un passaggio importante, il clima negli spogliatoi forse era troppo pensante. Il fatto che siano riusciti a parlarsi e capirsi è importante. Non so quali problematiche ha il mister, ma se è riuscito a tirare fuori quello che aveva e anche i giocatori credo possa essere un punto di partenza importante. Ieri la Lazio ha fatto una grande partita, mai mi sarei aspettato che vincesse contro il Bayern, che nel primo tempo ha avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo la Lazio ha ampiamente meritato e dopo l’1-0 ha avuto altre occasioni per aumentare il punteggio. E questo può essere un grosso rammarico. Mi è piaciuto molto Felipe Anderson, Luis Alberto, ma anche i due centrali di difesa».